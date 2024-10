Na jugu Ukrajine poročajo o več smrtnih žrtvah in ruski zasedbi vasi

Moskva, 14. oktobra - V ruskem raketiranju in obstreljevanju z brezpilotniki v regijah Herson in Odesa so umrli trije ljudje, osem je bilo ranjenih. Ruske sile so na jugu Ukrajine znova zavzele vas Levadne, potem ko je Kijevu v lanski poletni protiofenzivi uspelo prevzeti nadzor nad njo.