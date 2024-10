Tonček Štern za zmago Ziraata prispeval 19 točk, Leban v Švici 22 za Lugano

Ljubljana, 14. oktobra - Med slovenskimi odbojkarskimi reprezentanti, ki igrajo v tujih ligah, so se konec tedna najbolj izkazali Klemen Čebulj in Gregor Ropret v poljski ter Tonček Štern v turški ligi, pa tudi Selena Leban v Švicarski, so v pregledu nastopov slovenskih igralcev sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.