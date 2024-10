Kitajska v novih vojaških vajah obkolila Tajvan

Taipei/Peking, 14. oktobra - Kitajska je danes izvedla nove obsežne vojaške vaje v bližini Tajvana, ki ga je obkolila z ladjami in letali. Glede na navedbe Pekinga gre za opozorilo tistim, ki si prizadevajo za neodvisnost otoka, kjer so nove vaje obsodili kot neracionalne. Razmere pozorno spremljajo tudi v EU in ZDA, kjer Kitajsko pozivajo k zadržanosti.