Civilnodružbena gibanja pozivajo vlado k uvedbi sankcij proti Izraelu

Ljubljana, 14. oktobra - Nevladne organizacije in civilnodružbena gibanja so danes na vlado in ministrstva naslovili peticijo, s katero od oblasti zahtevajo uvedbo vojaških, gospodarskih, političnih in diplomatskih sankcij proti Izraelu. Ob tem vlado opozarjajo na njeno dolžnost, da sprejme vse razpoložljive ukrepe za zaustavitev in kaznovanje izraelskega genocida.