Na posvetu predstavili konkretne aktivnosti za čim manj ovir za osebe z invalidnostjo

Ljubljana, 14. oktobra - Odstranjevanje ovir na različnih področjih za ljudi z invalidnostjo zahtevajo zakonodaja in mednarodni dokumenti, tako da ne gre za dobro voljo, so poudarili sodelujoči na današnjem posvetu v DS o mobilnosti in spletni dostopnosti za invalide in starejše. Predstavili so konkretne projekte, da bi bilo ovir čim manj.