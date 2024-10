Med novostmi Mladinske knjige za mlade tudi Kratka zgodovina Slovenije

Ljubljana, 14. oktobra - Pri Mladinski knjigi so predstavil dve prevodni novosti za mlade bralce, izšli v zbirki Odisej, in dve iz zbirke Sinji galeb. Obenem so spregovorili o novi knjigi zabavnih prigod ustvarjalnega dvojca Boštjana Gorenca Pižame in Mateja De Cecca Šnofijeva druščina 5 ter o Kratki zgodovini Slovenije Simona Purgerja z ilustracijami Gorazda Vahna.