Fajon bo na obisku gostila srbskega kolega Đurića

Ljubljana, 15. oktobra - Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes na obisku gostila srbskega kolega Marka Đurića. Med drugim bosta govorila o dvostranskem sodelovanju, približevanju Srbije EU, normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino ter aktualnih razmerah v svetu. Politični in diplomatski odnosi med državama so sicer v zadnjem času nekoliko ohlajeni.