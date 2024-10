EU zaradi dobav raket Rusiji z dodatnimi sankcijami proti Iranu

Luxembourg, 14. oktobra - Evropska unija je danes uvedla dodatne sankcije proti Iranu zaradi dobav brezpilotnih letalnikov in raket Rusiji, ki jih ta uporablja v invaziji na Ukrajino. Med sankcioniranimi so tudi namestnik iranskega obrambnega ministra, vidni predstavniki iranske revolucionarne garde in iranske letalske družbe, so sporočili iz Sveta EU.