Čalušić na konferenci mednarodne organizacije za trto in vino o izzivih sektorja

Dijon, 14. oktobra - Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je na ministrski konferenci ob 100. obletnici ustanovitve Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV) poudarila pomen organizacije takšnih konferenc za ohranjanje identitete in tradicije številnih regij. Ministri so sicer razpravljali o vinarstvu in vinogradništvu ter izzivih sektorja.