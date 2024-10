Novembra začetek prenove osmih dvigal v UKC Ljubljana

Ljubljana, 14. oktobra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana bodo v novembru začeli prenovo 50 let starih osmih dvigal v glavni stavbi. Prejšnji teden je namreč investitor, urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pri ministrstvu za zdravje z izvajalcem gradbenih del podpisal aneks k osnovni pogodbi, so sporočili iz UKC Ljubljana.