Seriji Zmenki v živo nagrada prix Europe za najboljšo televizijsko serijo

Ljubljana, 14. oktobra - Norveška serija Dates in Real Life (Zmenki v živo), ki je nastala v servisni produkciji hiše Staragara, je na mednarodnem festivalu avdiovizualne umetnosti Prix Europa osvojila istoimensko nagrado za najboljšo evropsko televizijsko serijo. Igrane prizore serije so lani snemali tudi v Sloveniji, so danes sporočili iz Staregare.