Članice EU prižgale zeleno luč evropski kartici ugodnosti za invalide

Bruselj, 14. oktobra - Članice EU so danes prižgale zeleno luč direktivi o uvedbi evropske kartice za invalide, ki bo imetnikom po vsej EU omogočila dostop do posebnih ugodnosti. Potrdile so tudi direktivo, ki pravico do uporabe te kartice v članicah unije razširja na državljane tretjih držav, ki zakonito bivajo v EU.