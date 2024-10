Inputi v kmetijstvu avgusta na mesečni ravni dražji

Ljubljana, 14. oktobra - Inputi v kmetijstvu so se avgusta na mesečni ravni povprečno podražili za 0,4 odstotka, na medletni pa so bili za 3,3 odstotka cenejši. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile medtem v osmem mesecu v povprečju medletno višje za 0,4 odstotka, vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov pa za 0,7 odstotka nižja, so objavili statistiki.