Na območju Škofje Loke iščejo roparja lekarne

Škofja Loka, 14. oktobra - Na območju Škofje Loke je minulo sredo zamaskiran moški vstopil v lekarno in od uslužbenke zahteval denar. Zaposleni je grozil z ostrim predmetom in si prilastil nekaj denarja iz blagajne. Policisti še zbirajo informacije o okoliščinah kaznivega dejanja in naprošajo javnost za morebitne informacije o storilcu, so sporočili s PU Kranj.