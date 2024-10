Belgijska desnica po lokalnih volitvah ohranja vodilni položaj v državi

Bruselj, 14. oktobra - V Belgiji so v nedeljo potekale lokalne volitve, na katerih so desne in desnosredinske stranke ohranile podporo, ki jim je prinesla zmago na junijskih parlamentarnih volitvah. Poleti so regionalni vladi uspeli sestaviti tako v Flandriji kot v Valoniji, še vedno pa potekajo pogajanja o oblikovanju zvezne vlade in regionalne vlade v Bruslju.