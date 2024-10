Prebivalci podprli združitev krajevnih skupnosti Stražišče in Gorenja Sava

Kranj, 14. oktobra - Volivci krajevnih skupnosti Stražišče in Gorenja Sava v Mestni občini Kranj so na nedeljskem svetovalnem referendumu podprli predlog združitve obeh krajevnih skupnosti. Udeležba je bila 7,2-odstotna, saj je sodelovalo 289 od 4002 volivcev. Predlog je podprlo skoraj 78 odstotkov udeležencev, so danes sporočili z občine.