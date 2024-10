Mednarodni dan žensk na podeželju letos o njihovi vlogi pri ohranjanju narave

Ljubljana, 15. oktobra - Danes obeležujemo mednarodni dan žensk na podeželju, s katerim se priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine. Letos je v ospredju zavedanje, da ženske na podeželju ohranjajo naravo za našo skupno prihodnost.