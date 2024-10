V Mariboru predstavitev knjige o bombardiranju Maribora v letih 1944 in 1945

Maribor, 14. oktobra - Na mariborskem pokopališču Pobrežje bodo danes predstavili knjigo raziskovalca Saše Radovanoviča Pekel na nebu in na zemlji. Ta govori o bombardiranju Maribora v obdobju od januarja 1944 do aprila 1945, ko je mesto doživelo 38 večjih in manjših zračnih napadov, v katerih so zavezniška letala odvrgla več kot 3000 ton eksplozivnih in zažigalnih bomb.