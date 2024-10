Ljubljana, 14. oktobra - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han bo po današnjem sestanku z vodstvom, delavci in sindikati podjetja Mahle na sedežu podjetja Mahle na naslovu Polje 15 v Šempetru pri Gorici podal izjavo za medije, predvidoma ob 12. uri, so sporočili z ministrstva.