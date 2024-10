Calgary v bitki za Alberto boljši od letošnjih finalistov lige NHL

Edmonton, 14. oktobra - Hokejisti Edmonton Oilers niso dobro odprli nove sezone. Finalisti severnoameriške lige NHL, ki so v končnici minule sezone v velikem finalu klonili proti Florida Panthers, so vpisali tretji zaporedni poraz. Tokrat so bili od naftarjev na ledu domače dvorane Rogers Place s 4:1 boljši kanadski tekmeci Calgary Flames.