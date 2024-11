SZF in Slovenska nacionalna komisija za Unesco s slovesnostjo obeležili svetovni dan znanosti za mir in razvoj

Ljubljana, 12. novembra - Slovenska znanstvena fundacija in Slovenska nacionalna komisija za Unesco sta danes s posebno slovesnostjo obeležili svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Na slovesnosti so podelili tudi plaketo slovenske kemičarke Aleksandre Kornhauser - F razer za leto 2024, ki jo je za svoje zaslužno mentorstvo mladim raziskovalcem prejel Sebastian Klovar.