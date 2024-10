Reporter o Anžetu Logarju (14. 10.)

Ljubljana, 14. oktobra - Silvester Šurla v uvodniku Nikoli ne reci nikoli piše o Anžetu Logarju, ki je prejšnji teden zbral pogum in izstopil iz stranke SDS ter ob tem napovedal ustanovitev nove politične stranke do konca leta. Avtor meni, da tudi podjetniki v Logarju vidijo upanje, da pride do zamenjave sedanje levičarske vlade, ki ogroža njihove interese.