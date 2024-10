Roglič: Glede na vse udarce in težave, bi pred sezono vzel te uspehe

Nova Gorica, 13. oktobra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je danes v Novi Gorici s svojim pokroviteljem organiziral dobrodelno kolesarsko prireditev Zlati krog. Na njej so z dražbo in prijavninami zbrali 46.800 evrov, ki jih bodo predali Rogličevi fundaciji. Izkušeni Zasavec je nato odgovarjal tudi na vprašanja novinarjev o kljub nekaj težavam uspešni sezoni 2024.