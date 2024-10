Izraelska vojska s tanki nasilno vdrla v oporišče Unifila

Bejrut, 13. oktobra - Izraelske sile so davi z dvema tankoma nasilno vdrle v oporišče mirovne misije ZN v južnem Libanonu (Unifil), pri čemer so uničile glavna vrata. Zaradi dima po streljanju v bližini položaja modrih čelad je posledice čutilo 15 pripadnikov, so sporočili iz Unifila.