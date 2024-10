Ljubljana, 13. oktobra - Odbojkarji ACH Volleyja so po pričakovanju zabeležili drugo prvenstveno zmago. Po uspehu na derbiju proti Calcitu so imeli v drugem krogu še lažje delo, ravenski Fužinar Sij Metal so povsem nadigrali, zmagali so s 3:0 (19, 13, 14).