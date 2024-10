Na vseslovenskem srečanju kmetov poudarili pomen solidarnosti in sodelovanja

Šentjur, 13. oktobra - Kmetje delajo tudi za preživetje naroda, obdelovanje zemlje ohranja njegovo izročilo in identiteto, so poudarili govorci na današnjem 21. vseslovenskem srečanju kmetov na Ponikvi in Slomu. Izpostavili so tudi nujnost podpore države in upoštevanja kmetov.