Danes začetek EP v namiznem tenisu

Linz, 15. oktobra - V Linzu se bo danes s kvalifikacijami začelo evropsko namiznoteniško prvenstvo za posameznike in dvojice. Slovenske barve bo branilo sedem igralcev, poleg 15. igralca sveta Darka Jorgića bodo v ekipi pa so še Deni Kožul, Peter Hribar, Brin Vovk Petrovski, Ana Tofant, Sara Tokić in Lara Opeka.