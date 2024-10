Wuhan, 13. oktobra - Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 1000 v Wuhanu na Kitajskem z nagradnim skladom 2.934.950 evrov. Druga igralka sveta in prva nosilka turnirja je v finalu po dveh urah in 36 minutah s 6:3, 5:7 in 6:3 strla domačinko in peto nosilko Zheng Qinwen.