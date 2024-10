Sinner v Šanghaju Đokoviću preprečil 100. lovoriko

Šanghaj, 13. oktobra - Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja serije masters ATP 1000 v Šanghaju z nagradnim skladom 8.193.151 evrov. Prvi igralec sveta je na Kitajskem v finalu po uri in 37 minutah s 7:6 (4) in 6:3 ugnal Srba Novaka Đokovića in je trenutno četrtemu igralcu sveta preprečil 100. lovoriko na najvišji ravni v karieri.