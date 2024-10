Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 13. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru do ponedeljka do 6. ure. Na priključku Trojane je zaprt uvoz v obe smeri. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Pričakovani so zastoji.