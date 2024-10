Utah ostaja neporažen, Kopitarjevi kralji po podaljšku izgubili v Bostonu

Boston, 13. oktobra - Hokejisti Utaha so sinoči na gostovanju v New Yorku po podaljšku s 6:5 premagali Rangers in zabeležili tretjo zmago v sezoni, s katero ostajajo v uvodu sezone neporaženi. Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja so že v soboto zvečer po slovenskem času na gostovanju pri Boston Bruins izgubili po podaljšku z 1:2.