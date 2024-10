Odličen začetek Merkur Triglava in Alpacem Kanala v DP

Ljubljana, 12. oktobra - Odbojkarji Merkur Triglava so odlično začeli novo državno prvenstvo. V drugem krogu so še drugič zmagali, drugič s 3:0, tokrat so se zmage veselili v Murski Soboti pri Panviti Pomgradu. Ob ACH Volleyju, ki bo svojo tekmo drugega kroga proti Fužinarju odigral v nedeljo, so edina ekipa s popolnim izkupičkom.