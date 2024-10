S pohodom v Ilirski Bistrici obeležili 120 let od rojstva pesnice Makse Samsa

Ilirska Bistrica, 13. oktobra - S pohodom Po Maksini poti iz Ilirske Bistrice do njenega rojstnega kraja Dolnji Zemon so se na Bistriškem v soboto poklonili pesnici Maksi Samsa (1904-1971) in tako obeležili 120 let od njenega rojstva. Dobro obiskan pohod je organizirala Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, ki ob obletnici načrtuje tudi ponoven izid njenih pesmi.