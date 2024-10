Radovljičanke presenetile Gen-I Volley

Ljubljana, 12. oktobra - V drugem krogu ženskega državnega odbojkarskega prvenstva je prišlo do prvega presenečenja. Novi prvoligaš Radol'ca je v domači dvorani ugnal novogoriški Gen-I Volley, ki naj bi po napovedih letos lahko mešal tudi štrene favoriziranima Calcit Volleyu in OTP banki Braniku. Slednji sta v drugem krogu vknjižili zmagi, več težav so imele Kamničanke.