Val Gardena, 12. oktobra - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige gostovali v Val Gardeni. Celjani so prišli na gostovanje z lepo popotnico zmage nad Jeseničani v prejšnjem krogu, tokrat pa so po podaljšani igri s 3:2 premagali Gardeno. Junak večera je bil Mikuš Mintautiškis.