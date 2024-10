Kopitarjevi kralji po podaljšku klonili v Bostonu

Boston, 12. oktobra - Potem ko je slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar svojo 19. sezono severnoameriške lige NHL začel s hat-trickom, njegovi Los Angeles Kings pa so s 3:1 ugnali Buffalo Sabres, so tokrat kralji ostali brez zmage. Na gostovanju pri Boston Bruins so domači po podaljšku zmagali z 2:1. Kopitar je tokrat v dobrih 21 minutah na ledu ostal brez točke.