Ljubljana, 12. oktobra - Nogometaši Gorice tudi po desetem krogu ostajajo vodilna ekipa 2. SNL. Na gostovanju v Slovenskih Konjicah so pokazali še eno prepričljivo predstavo, gostitelje so premagali s 3:0. Gole za goste so dosegli Cene Kitek, Luka Bulatović in Luka Marjanac.