Posadka Sama Žvana osvojila slovenski del Barkovljanke

Trst, 12. oktobra - Posadka Generallija s krmarjem Samom Žvanom je prva prijadrala v cilj na regati Go To Barcolana, ki je devetič kot nekakšno ogrevanje pred nedeljsko Barkovljanko v Tržaškem zalivu pospremila jadrnice od Portoroža. Zaradi premajhne moči vetra so jo skrajšali, cilj je bil namesto v Trstu tako kot pred dvema letoma pri Debelem rtiču.