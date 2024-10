Branilka dvakrat premagala Ineos Britannio na uvodu ameriškega pokala

Barcelona, 12. oktobra - Ekipa Emirates New Zealand je v morju pred Barcelono začela obrambo jadralnega pokalu Amerike v izjemnem slogu in dosegla zmagi v prvem in drugem dvoboju 37. finala proti izzivalki Ineos Britannii. Razlika na ciljni črti je bila prvič 41 sekund, v drugi etapi pa 21. Zmagala bo posadka, ki bo prva dosegla sedem zmag.