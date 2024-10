Začenja se slovenski festival za grajenje inovacijske skupnosti Uni.Minds

Ljubljana/Koper/Maribor, 14. oktobra - V okviru Meseca znanosti se danes začenja največji slovenski festival za spodbujanje inovacij in partnerstev med akademskim okoljem in gospodarstvom Uni.Minds 2024. Vse do 22. oktobra se bodo zvrstili številni dogodki. Svoja vrata bodo odprle fakultete in podjetja, ki bodo predstavili svoje prebojne inovacije in priložnosti za povezovanje.