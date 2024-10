Slovenija obsodila napade na mirovne sile ZN v Libanonu

Ljubljana, 12. oktobra - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes obsodilo izraelske napade na pripadnike mirovne misije Združenih narodov na jugu Libanona (Unifil), v katerih so bili ta teden ranjeni štirje vojaki. Opozorilo je, da napadi pomenijo resno kršitev mednarodnega humanitarnega prava in ponovno pozvalo k takojšnji prekinitvi ognja.