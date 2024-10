V Ljubljani razpis za sofinanciranje projektov s področja storitev vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 12. oktobra - Mestna občina Ljubljana (Mol) je objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v letu 2025 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Občina bo za programe in projekte skupaj namenila 628.700 evrov. Rok za prijavo je 8. november.