Vreme: Čez dan bo večinoma sončno

Ljubljana, 12. oktobra - Danes zjutraj in dopoldne bo v notranjosti nizka oblačnost, drugod bo jasno. Čez dan bo večinoma sončno, burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do okoli 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.