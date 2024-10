V izraelskih napadih v Gazi ubitih najmanj 30 ljudi

Gaza, 12. oktobra - V izraelskem napadu v begunskem taborišču Džabalija v Gazi je bilo v petek pozno zvečer ubitih najmanj 30 ljudi, v napadu v mestu Gaza pa še trije ljudje, poročajo palestinski viri in tuje tiskovne agencije. Ob tem so ponoči iz ene od sosesk v mestu Gaza poročali o obstreljevanju, eksplozijah in streljanju.