Winnipeg in Vegas do drugih zmag v NHL

Winnipeg, 12. oktobra - Hokejisti Winnipeg Jets in Vegas Golden Knights so dobili tudi drugo tekmo rednega dela nove sezone severnoameriške lige NHL. Jets so na domačem ledu po podaljšku ugnali Chicago Blackhawks, Vegas pa je prav tako doma s 4:3 po rednem delu ugnal St. Louis in mu na tretji tekmi prizadejal prvi poraz v sezoni.