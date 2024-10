Remi Ajdovk in Radomljank za uvod v 8. krog SŽNL

Ajdovščina, 12. oktobra - Nogometašice Primorja in Radomelj so se na petkovi tekmi osmega kroga 1. slovenske ženske nogometne lige razšle brez zmagovalk z 1:1. Do točke so Radomljanke, ki posledično ostajajo na tretjem mestu, prišle v izdihljajih srečanja. Preostale tekme kroga bodo v nedeljo.