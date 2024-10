Siliko in Dobovec na derbiju brez zmagovalca

Vrhnika, 12. oktobra - Na derbiju petega kroga 1. slovenske futsalske lige sta Siliko Vrhinka in Dobovec odigrala neodločeno 2:2. Peti krog si bosta zapomnili ekipi Trzin Mobi Arena in Kix Ajdovščina, ki sta prišli do prvih zmag v sezoni. Oplast je slavil doma po preobratu, nove tri točke so osvojile tudi Bronx Škofije.