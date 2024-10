Golob na Cipru opozoril na zaostajanje evropskega gospodarstva za tekmeci

Nikozija, 11. oktobra - Evropsko gospodarstvo zaostaja za tekmeci iz ZDA in Kitajske, je danes po srečanju sredozemskih članic EU na Cipru opozoril premier Robert Golob. Voditelji so se v družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in jordanskega kralja Abdulaha II. med drugim pogovarjali tudi o Bližnjem vzhodu. Prihodnje srečanje bo gostila Slovenija.