Arčon v Luksemburgu s slovenskimi predstavniki v institucijah EU

Luxembourg, 11. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je med dvodnevnim obiskom v Luksemburgu srečal s slovenskimi predstavniki v institucijah EU in s predstavnico tamkajšnje slovenske skupnosti, ki šteje okoli tisoč ljudi, so danes sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Arčon obisk nadaljuje v Belgiji.