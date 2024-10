Domnevno nezakonito delovanje ministrstva za kulturo še na izredni seji DZ

Ljubljana, 11. oktobra - DZ je na izredni seji na zahtevo opozicijske SDS obravnaval domnevno nezakonito in negospodarno delovanje ministrstva za kulturo. V razpravi so se ponovila mnenja, ki jih je bilo pred dnevi že mogoče slišati na odboru DZ za kulturo, ki je sicer zavrnil predlog priporočil vladi, ki so jih v SDS oblikovali z namenom drugačnega delovanja ministrstva.